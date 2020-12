Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour cette priorité hivernale !

Publié le 27 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Gerard Piqué étant absent pour plusieurs mois, le FC Barcelone a fait du recrutement d'un défenseur central sa priorité pour le prochain mercato hivernal. Si Eric Garcia est la priorité des dirigeants Blaugrana, l'opération s'annonce difficile, et plusieurs plans B auraient été ciblés, tel que Shkodran Mustafi, en fin de contrat à Arsenal. Toutefois, l'arrivée des deux défenseurs en Catalogne cet hiver semble compromise...

En difficulté cette saison, le mercato hivernal du FC Barcelone pourrait s'annoncer capital pour la seconde partie de saison. Gerard Piqué étant absent pour de longs mois, la priorité a été donnée au recrutement d'un défenseur central, et Eric Garcia s'est rapidement imposé comme la priorité des dirigeants Blaugrana cet été. Après avoir tout fait pour le rapatrier cet été, Eric Garcia est finalement resté à Manchester City contre son gré, où il bénéficie d'un temps de jeu particulièrement faible suite aux recrutements de Nathan Aké et Ruben Dias cet été. L'international espagnol, qui ne compte pas prolonger son contrat et sera libre l'été prochain, a déjà affirmé son souhait de faire son retour au FC Barcelone, et espère ainsi que l'opération pourra se concrétiser cet hiver, mais les Citizens ne seraient toujours pas vendeurs...

Pas de Mustafi au Barça, mais...