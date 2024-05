Transferts : Il débarque au Real Madrid et reçoit un avertissement

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid, ne possédant pas de véritable attaquant suite au départ surprise de Karim Benzema, décidait d’engager Joselu sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Auteur d’une saison intéressante chez les Merengue, l’avant-centre de 34 ans n’est cependant pas assuré de poursuivre à Madrid, qui aurait été très clair avec ce dernier. Explication.

L’avenir s’annonce palpitant au Real Madrid. Forcément, le mercato estival madrilène s’annonce bouillant en raison de l’arrivée imminente de Kylian Mbappé. Mais avant de signer la star du PSG, le club espagnol va devoir prendre des décisions importantes, comme celle concernant l’avenir de Joselu.

Joselu dans le flou pour son avenir

Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de l’Espanyol Barcelone, l’attaquant de 34 ans dispose d’une option d’achat de 1,5M€. Mais selon les dernières indiscrétions de Relevo , rien n’est joué pour sa signature définitive en faveur du Real Madrid. Le média affirme même que Joselu ne sait absolument pas de quoi sera fait son avenir...

Le Real Madrid a rapidement prévenu l’attaquant