Real Madrid : Surprise pour le prochain entraîneur de Mbappé ?

Thibault Morlain

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé va, sauf énorme surprise, rejoindre le Real Madrid à compter de la saison prochaine. Chez les Merengue, l'international français évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais par la suite, cela pourrait bouger sur le banc du Real Madrid. Et voilà qu'on pourrait bien assister à une surprise pour le prochain entraîneur de la Casa Blanca.

La saison prochaine, c'est donc Carlo Ancelotti qui aura la lourde tâche de trouver la solution pour intégrer Kylian Mbappé à l'équipe du Real Madrid. L'Italien sera ainsi aux commandes de la Casa Blanca, mais il ne le restera pas indéfiniement. Si Ancelotti a récemment prolongé jusqu'en 2026, il est régulièrement question de savoir qui le remplacera à l'avenir du le banc du Real Madrid.

Mercato : La première folie à 20M€ de Mbappé au Real Madrid https://t.co/iAKYZWsAf6 pic.twitter.com/LTwek6Mvxb — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

« Il veut être entraîneur du Real Madrid »

On a beaucoup parlé de Xabi Alonso ou encore Raul pour être le prochain entraîneur du Real Madrid, mais voilà que ce poste est également convoité par... Alvaro Arbeloa, qui entraîne au sein des équipes de jeunes de la Casa Blanca. Pour OK Diario , Óscar Ribot, agent de l'Espagnol a annoncé : « Il veut être entraîneur du Real Madrid et il a tout pour y arriver. Il a les valeurs du club ».

« Il a trouvé son chemin »