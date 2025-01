Verstappen : Le transfert qui va mettre le feu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sous contrat jusqu'en 2028 chez Red Bull, Max Verstappen dispose de plusieurs clauses de sortie qui pourraient lui permettre de quitter l'écurie autrichienne si jamais la monoplace ne répond pas à ses attentes. Dans cette optique, toutes les équipes seraient évidemment à l'affût pour recruter le quadruple champion du monde, mais l'une d'entre elles aurait déjà de l'avance : Aston Martin.

Alors qu'il a remporté un quatrième titre de champion du monde en 2024, Max Verstappen s'attend à souffrir cette saison face McLaren et Ferrari. Le tout avec la menace d'un départ à l'issue de la saison. Et pour cause, bien que le Néerlandais soit lié à Red Bull jusqu'en 2028, plusieurs clauses dans son contrat lui permettent de partir si jamais sa monoplace ne lui permet pas de jouer le titre. En 2025, compte tenu du fait que la réglementation évolue peu, il devrait avoir ses chances, mais en 2026, avec la révolution moteur qui est annoncée, rien ne garantit que Red Bull sera capable d'offrir à Max Verstappen une monoplace en mesure de lui faire jouer les premiers rôles. Par conséquent, plusieurs écuries sont à l'affût à commencer par Aston Martin. L'équipe de Lawrence Stroll est probablement la plus excitante à suivre pour le prochaines années compte tenu des moyens colossaux mis en place et qui pourrait permettre à Fernando Alonso de tenter de conquérir un troisième sacre. Cependant, alors que l'Espagnol a déjà 43 ans, Aston Martin cherche son successeur et aurait approché plusieurs sponsors dans le but de recruter Max Verstappen selon le Daily Mail.

Verstappen-Aston Martin : Andretti confirme !

Le pilote néerlandais pourrait même se voir offrir un contrat de 1 milliard d'euros au total, ce qu'Aston Martin a toutefois nié ces derniers jours par le biais d'un porte-parole qui « démentait catégoriquement » ces informations. Cependant, Mario Andretti a remis une pièce dans la machine. Le champion du monde 1978 assure même avec « certitude » que Max Verstappen est suivi par Aston Martin. « Je sais avec certitude qu’ils aimeraient avoir Verstappen. Soyons honnêtes, si vous vous entourez d’individus qui ont fait leurs preuves et montré qu’ils étaient les meilleurs, alors vous avez presque la garantie que vous allez obtenir des résultats. Qui ne voudrait pas d’Adrian Newey et de Max Verstappen dans son équipe ? Je donnerais mon bras droit pour les avoir dans mon équipe, donc je comprends Aston Martin », assure-t-il pour F1Maximaal.

Consultant de la future écurie Cadillac F1, Mario Andretti a également manifesté son intérêt pour Adrien Newey, le génial ingénieur qui a quitté Red Bull pour Aston Martin. « Je l’embaucherais sans hésiter si je le pouvais. J’ai travaillé avec lui, je le connais donc bien et je sais à quel point il est talentueux. J’ai eu l’occasion de travailler avec beaucoup de gens au cours de ma carrière, et il est de loin le meilleur avec qui j’ai collaboré. Nous avons obtenu des résultats ensemble. Si vous parlez d’Adrian lui-même, j’oserais toujours mettre mon destin de pilote entre ses mains, et je me sentirais en confiance avec lui à mes côtés. Je me souviens qu’en tant que pilote, lorsque je lui parlais, il comprenait exactement ce que je voulais dire. Il était vraiment sur la même longueur d’onde que vous. Il essayait de trouver le point idéal avec la voiture et s’intéressait aux détails », conclut l'ancien pilote de F1.