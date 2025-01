F1 : La bombe à plus d’un milliard d’euros sur l’avenir de Verstappen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui chez Red Bull, Max Verstappen dispose d’un contrat jusqu’en 2028. Cela n’a toutefois pas empêché dernièrement les rumeurs sur un possible départ du Néerlandais. Le quadruple champion du monde était alors envoyé chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Voilà qu’un nouveau feuilleton a vu le jour, annonçant Verstappen chez Aston Martin avec un jackpot à la clé.

C’est avec Red Bull que Max Verstappen a écrit les plus belles pages de sa carrière ces dernières années. Ayant notamment remporté 4 titres de champion du monde avec son écurie actuelle, le Néerlandais a encore de belles années devant lui. Le futur papa dispose en effet d’un contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull. Mais ira-t-il pour autant jusqu’au bout de cet engagement ? Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé d’un intérêt de Toto Wolff pour attirer Verstappen chez Mercedes afin d’en faire le successeur de Lewis Hamilton. Mais voilà qu’une autre écurie nourrirait également le rêve de s’offrir le quadruple champion du monde : Aston Martin.

Verstappen chez Aston Martin ?

Pour la saison 2025 de Formule 1, Aston Martin a décidé de partir avec Fernando Alonso et Lance Stroll. Un duo où on pourrait retrouver Max Verstappen à l’avenir. En effet, selon les information du Daily Mail, Jefferson Slack, proche de Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin, aurait annoncé aux certains investisseurs que l’actuel pilote Red Bull serait disposé à débarquer prochainement. Cette signature du Néerlandais chez Aston Martin pourrait d’autant plus secouer le monde de la Formule 1 puisqu’on pourrait alors parler de l’un des plus gros contrats de l’histoire du sport. Il serait question d’un deal à plus d’un milliard d’euros dans lequel Verstappen pourrait d’ailleurs recevoir des parts de l’écurie.

Red Bull serein pour Verstappen

Ça fait donc une nouvelle rumeur à propos d’un possible départ de Max Verstappen de chez Red Bull. Récemment, Christian Horner, patron de l’écurie du Néerlandais, n’avait pas manqué de commenter ces bruits de couloir, expliquant alors : « À aucun moment je n’ai eu la moindre inquiétude quant à son départ. Bien sûr, toutes les équipes vont s’intéresser à lui parce qu’il est le talent exceptionnel que nous connaissons tous, donc vous pouvez seulement imaginer qu’il serait en tête de liste de toutes les équipes ».