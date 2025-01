F1 - Alpine : Un secret est révélé, l’incroyable erreur qui déclenche une polémique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une fuite qui a grandement fait parler ces dernières heures du côté d'Alpine. Par le biais d'une story publiée sur Instagram, Flavio Briatore, le nouvel homme fort de l'écurie française, a fait fuiter par erreur la livrée de la monoplace de 2025. Ce qui est déclenché une polémique sur le professionnalisme du dirigeant italien.

C'est un retour qui a largement fait parler. Durant la saison, Flavio Briatore est effectivement revenu chez Alpine et il a directement pris des décisions importantes. Le nouvel homme fort de l'écurie française a ainsi nommé Olivier Oakes pour diriger l'équipe, tout en n'hésitant pas à se séparer d'Esteban Ocon qui n'a même pas fini la saison puisque c'est Jack Doohan qui était dans le baquet de l'Alpine lors de la dernière course de la saison. Un tempérament sulfureux de Flavio Briatore qui a encore fait des siennes.

Palmarès de Flavio Briatore depuis son retour chez Alpine :



J'ai leak la livrée de l'Alpine pour la saison 2025 dans une story Insta' 😭#F1 pic.twitter.com/bffHd8AcUP — Off Track (@OffTrack_FR) January 15, 2025

Briatore fait fuiter la livrée de l'Alpine 2025

En effet, Flavio Briatore a fait fuiter par erreur la livrée de l'Alpine 2025. En effet, le dirigeant italien a posté en story sur Instagram une photo d'une réunion au sein de la direction de l'équipe française. Jusque-là, rien d'incroyable. Sauf qu'en plein milieu de la table, une photo grand format de la nouvelle livrée de la monoplace de 2025 est posée. Une photo qui n'est évidemment pas destinée au public puisque les F1 de 2025 seront dévoilée officiellement lors d'un événement commun, le 18 février à l'O2 Arena de Londres. Par conséquent, la boulette de Flavio Briatore a fait le le buzz sur les réseaux sociaux.

Les décisions fortes de Briatore

Il faut dire que par son tempérament, le dirigeant italien ne laisse personne insensible. Récemment, il mettait d'ailleurs la pression sur son duo de pilote, avant même le début de la saison : « La seule chose de sûr, c’est la mort ! On va commencer l’année avec Pierre et Jack, je peux vous le garantir. Après, on verra en cours de saison. Je dois mettre en condition l’écurie pour avoir des résultats. Et le pilote, c’est celui qui doit conclure le travail de près de 1000 personnes derrière lui. Tout le monde travaille pour deux personnes seulement. S’il y a un pilote qui n’avance pas, qui ne m’amène pas de résultats, je le change. On ne peut pas être émotionnel en F1 ». Du Flavio Briatore dans le texte.