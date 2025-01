PSG : Une star arrive à Paris, signature imminente !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs jours, l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia est désormais imminente. L'international géorgien, qui va parapher un bail jusqu'en 2029 avec le PSG, devrait officiellement être un joueur parisien ce vendredi, date à laquelle il pourrait arriver à Paris pour signer son contrat après avoir été soumis à la traditionnelle visite médicale.

Cela devrait être le premier gros transfert de l'hiver. Alors que le PSG voulait déjà le recruter l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia devrait bien s'engager avec le club de la capitale cet hiver. L'international géorgien est effectivement attendu à Paris après que Naples et le PSG sont tombés d'accord pour un transfert avoisinant les 70M€.

Kvaratskhelia, c'est pour vendredi ?

La question est désormais de savoir à quel moment le transfert de Khvicha Kvaratskhelia sera rendu officiel. Selon les informations du Parisien, tout est prévu pour vendredi. Le Géorgien devrait arrivé à Paris et passer sa visite médicale avant de signer son contrat jusqu'en 2029. Le PSG devrait officialiser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia dans la foulée, probablement dans l'après-midi afin de ne pas polluer la conférence de presse de Luis Enrique prévue à 13h en marge du match contre le RC Lens.

Des débuts contre Reims ?

Un match pour lequel Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas qualifié. Il faudra donc se montrer patient pour voir les débuts du futur ex-joueur de Naples, qui ne pourra pas non plus disputer les matches de Ligue des champions contre Manchester City et Stuttgart. C'est donc bien contre Reims le 25 janvier au Parc des Princes que le PSG pourra lancer sa nouvelle star.