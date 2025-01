Mercato - FC Nantes : Kombouaré vend la mêche, l’ASSE est prévenue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le FC Nantes se déplacera sur la pelouse de l'ASSE pour un choc crucial dans la course au maintien. Les Verts sont sur une bonne dynamique et seront donc favoris pour ce matche. D'autant plus qu'Antoine Kombouaré annonce qu'il n'aura pas de renforts d'ici dimanche et le déplacement à Geoffroy-Guichard.

Après une fin d'année très agitée et marquée par les rumeurs envoyant Habib Beye ou encore Sergio Conceiçao sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré est finalement resté chez les Canaris. Par conséquent, l'objectif est désormais d'assurer le maintien du club, et pour cela, le Kanak ne dirait pas non à l'arrivée de certains renforts d'ici la fin du mercato d'hiver. Après la défaite contre Brest mercredi soir, synonyme d'élimination en seizièmes de finale de la Coupe de France, Antoine Kombouaré s'est prononcé sur le mercato du FC Nantes qui se déplacera à Saint-Etienne dimanche pour un match crucial dans la course au maintien.

Kombouaré attend des renforts

« Moi, je travaille avec les joueurs que j’ai sous la main et je ne me plains pas. Avec cette équipe-là, on a les moyens d’aller arracher la victoire à Saint-Étienne », assure le coach du FC Nantes dans des propos rapportés par Ouest-France. « Si je passe mon temps à attendre... J’attends toujours. Je ne suis pas inquiet parce que moi, je suis dans le présent. Et le présent, ce sont les matches qui arrivent, les entraînements où il faut soigner la tête des garçons, les mettre à l’endroit et surtout, aller jouer. »

«Je ne pense pas qu'un renfort va arriver pour Saint-Étienne»

Quoi qu'il en soit, Antoine Kombouaré ne pense pas pouvoir disposer d'un renfort avant le match contre l'ASSE : « Je ne pense pas qu'un renfort va arriver pour Saint-Étienne. Chacun son travail. Moi, mon travail, c’est de gagner des matchs pour qu’on remonte en classement. Et puis, le travail des dirigeants, c’est d’amener les joueurs. S’ils le font, je suis super content. S’ils ne le font pas, ce n’est pas grave. Nous, on a surtout à se concentrer sur le travail ».