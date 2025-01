Mercato : L'OM boucle le transfert d'un crack !

La rédaction

Après l'accord pour le départ d'Enzo Sternal, l'OM devrait vendre un autre joueur de sa réserve. Arrivé il y a plus de 2 ans, Roggerio Nyakossi devrait quitter le club et intéresser des clubs en Belgique et en Suisse. Comme pour l'attaquant français, l'OM aurait inclus une option de rachat préférentiel et un pourcentage à la revente dans les négociations.

L'OM continue son mercato hivernal avec un nouveau départ. Si le club phocéen va déjà se séparer d'Enzo Sternal, qui devrait signer du côté d'Anderlecht, l'OM ne compte pas s'arrêter là et devrait vendre un autre jeune talent de la réserve.

Un départ inattendu à l’OM ? Roggerio Nyakossi prêt à faire ses valises pour la Belgique ! 🇧🇪

Départ du Suisse

Arrivé à l'été 2022 sur la Canebière, Roggerio Nyakossi (21 ans) devrait quitter l'OM sans avoir eu sa chance avec le groupe pro. D'après les informations de Foot Mercato, le défenseur devrait être vendu pour environ 1 M€.

Trois clubs intéressés

Toujours selon Foot Mercato, trois clubs seraient intéressés par le joueur de 21 ans : deux clubs belges et un club suisse. Mais c'est bien Louvain qui tiendrait la corde dans ce dossier. L'OM aurait réussi à inclure une option de rachat préférentiel et un pourcentage à la revente dans les négociations.