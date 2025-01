La presse italienne annonce le prochain transfert de l’OM ?

Thomas Bourseau

Après Luiz Felipe Ramos, place à Nicola Zalewski ? Le défenseur polonais de 22 ans compte déjà plus de 100 matchs avec la Roma et sera libre de tout contrat au terme de la saison si sa situation reste inchangée d’ici-là. L’OM lui aurait vendu un projet qui lui conviendrait parfaitement, au point de donner son aval au club phocéen ?

Le mercato hivernal a repris ses droits il y a deux semaines de cela. Depuis le coup d’envoi de la session des transferts, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé la venue de Luiz Felipe Ramos, défenseur italo-brésilien de 27 ans qui était agent libre depuis sa rupture de contrat à Al-Ittihad. Dans le sens des départs, François-Régis Mughe et Enzo Sternal devraient respectivement s’engager en faveur de l’Athènes Kallithéa et Anderlecht.

Reda Belahyane sur le point de rejoindre l’OM ? Une surprise de taille s’annonce dans le mercato marseillais 🔥 https://t.co/IQOt352AtO — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

Nicola Zalewski, prochaine recrue hivernale de l’Olympique de Marseille

Le rideau tombera sur le mercato hivernal le 3 février prochain. D’ici là, les supporters de l’OM auraient de fortes chances de témoigner de la venue d’un autre complément défensif en la personne de Nicola Zalewski. Le natif de Tivoli a la double nationalité et défend en sélection les couleurs de la Pologne bien qu’il ait vu le jour en Italie et y ait fait ses classes chez les jeunes. Formé à la Roma, le piston droit aurait tapé dans l’œil de la direction de l’OM qui toucherait d’ailleurs au but.

Convaincu par la proposition de l’OM, Zalewski aurait pris sa décision !

Si l’on se fie aux informations d’Il Messaggero, Nicola Zalewski n’aurait à présent d’yeux que pour l’OM. Les causes ? Le média transalpin confie ce jeudi qu’on lui aurait fait un teasing clair, à savoir un rôle phare dans le projet de jeu et sportif de l’Olympique de Marseille, sans oublier la partie financière avec des revenus plutôt alléchants qui lui seraient promis. Ce qui aurait permis à Zalewski de prendre sa décision : rejoindre l’OM. Reste à savoir si le club phocéen et la Roma, où son contrat expirera le 30 juin prochain, trouveront un accord.