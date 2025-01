Mercato - PSG : La presse anglaise annonce un gros transfert ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’a pas encore annoncé les prolongations de contrat d’Achraf Hakimi, de Vitinha et de Nuno Mendes. La faute au défenseur portugais qui ne voudrait plus signer avec l’irruption de Manchester United dans la danse. Pour autant, tout transfert chez les Red Devils attendra la fin de saison, si transfert il y a. Explications.

Le Paris Saint-Germain se trouve dos au mur dans le feuilleton Nuno Mendes. Et pour cause, l’arrière latéral du club de la capitale ne voudrait tout bonnement plus signer de contrat au PSG. C’est le discours que tenait la semaine dernière le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi sur les ondes de France Bleu. « Manchester est arrivé et il (ndlr Nuno Mendes) a dit au PSG : « Ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer ». S'il demande quelque chose d'autre ? Pour l'instant, non, il ne veut juste plus signer ».

Le Paris Saint-Germain devra offrir un salaire de 10M€ à Nuno Mendes pour le garder !

Duncan Castles a apporté des informations complémentaires sur le feuilleton Nuno Mendes par le biais du dernier épisode du Transfers Podcast. Selon les sources du journaliste du Times, le Paris Saint-Germain aurait été approché par le représentant de Mendes dans l’optique de communiquer le souhait de l’international portugais : un salaire de 10M€ à l’année pour prolonger son contrat à Paris, courant jusqu’en juin 2026. En effet, Manchester United suivrait l’évolution de la situation contractuelle de Nuno Mendes à Paris et serait susceptible de dégainer une offre de transfert au PSG à la prochaine intersaison.

Le PSG a peur du lien entre Nuno Mendes et Ruben Amorim, pas de discussion avec le PSG

Le PSG craindrait à l’instant T la relation étroite entre Ruben Amorim, ex-entraîneur du Sporting Lisbonne où il a lancé Nuno Mendes dans le monde des professionnels et actuellement coach de Manchester United, et le joueur du Paris Saint-Germain. De plus, Amorim et Mendes sont représentés par la même agence. Toutefois, selon le journaliste Duncan Castles, aucune discussion ne serait à signaler entre le PSG et Manchester United et encore moins l’existence d’une offre. L’hypothétique transfert de Nuno Mendes à Old Trafford ne pourrait avoir lieu qu’à compter de l’été 2025.