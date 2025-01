PSG - Kvaratskhelia : La presse étrangère annonce un autre transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s'apprête à accueillir Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d'euros, un transfert qui pourrait précipiter le départ de Marco Asensio. En Espagne, la situation de l'ancien joueur du Real Madrid ne passe pas inaperçue, lui qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Aston Villa serait notamment intéressé par ses services.

Le secteur offensif du PSG va connaître quelques changements en ce mois de janvier avec le départ imminent de Randal Kolo Muani à la Juventus et l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, priorité du dernier mercato estival. Les dirigeants parisiens sont parvenus à un accord avec leurs homologues napolitains sur les bases d’un transfert avoisinant 70M€ hors bonus. Une arrivée qui pourrait provoquer le départ d’un autre attaquant du PSG.

Kvaratskhelia pousse Asensio vers la sortie

En Espagne, la situation de Marco Asensio dans la capitale fait sérieusement parler. Plus tôt dans la semaine, le quotidien AS estimait que l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pourrait acter le départ de l’ancien attaquant du Real Madrid, n’entrant déjà plus dans les plans de Luis Enrique. La dernière apparition d’Asensio sous le maillot du PSG remonte au 6 décembre contre l'AJ Auxerre en Ligue 1, et cela n’a pas changé malgré le turnover effectué par l’entraîneur parisien en Coupe de France mercredi.

L’ancien du Real Madrid resté sur le banc en Coupe de France

Si Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Kang-in Lee ont fait leur apparition en cours de rencontre face au FC Espaly, Marco Asensio est quant à lui resté sur le banc, de quoi interpeller la presse espagnole. « L'Espagnol ne s'est même pas échauffé lors du match contre Espaly, club de cinquième division française, son départ sur le mercato hivernal est donc inévitable », écrit notamment AS, ajoutant que Luis Enrique « n'a plus confiance en son potentiel » et que le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia « lui ferme définitivement la porte à Paris ». Aston Villa serait notamment intéressé par Marco Asensio.