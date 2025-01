Mercato - PSG : C'est confirmé pour Mohamed Salah !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, Mohamed Salah changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alarmé par la situation de l'international égyptien, le PSG serait à l'affût pour boucler sa signature. Reste à savoir si Mohamed Salah est intéressé par l'idée de migrer vers Paris.

Lors de l'été 2017, Liverpool a déboursé environ 42M€ pour arracher Mohamed Salah à l'AS Rome. Et après huit saisons de bons et loyaux services chez les Reds, l'international égyptien serait proche d'un départ. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le club anglais, Mohamed Salah partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Salah intéresse fortement le PSG

Conscient de la situation de Mohamed Salah à Liverpool, le PSG aurait coché son nom il y a de longues semaines. Et à en croire L'Equipe, le club de la capitale serait toujours emballé par l'idée de boucler son transfert à 0€ le 1er juillet. Et cela tombe plutôt bien, puisque Mohamed Salah a annoncé qu'il allait quitter les Reds cet été.

«C’est ma dernière année à Liverpool»

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a déclaré Mohamed Salah lors d'un entretien accordé à Sky Sports dernièrement.