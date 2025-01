Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme un grand espoir de l'OM depuis son arrivée à l'été 2022 en provenance du Mali, Soumaïla Traoré (20 ans) va avoir l'occasion d'aller chercher du temps ailleurs. En effet, le jeune milieu de terrain serait sur le point de s'engager avec le FC Versailles sous la forme d'un prêt, sans option d'achat.

En attendant de savoir si l'OM recrutera de nouvelles recrues d'ici la fin du mercato hivernal après la signature de Luiz Felipe, le club phocéen cherche également à dégraisser. Certains éléments comme Chancel Mbemba et Lilian Brassier sont poussés vers la sortie. Mais le prochain départ de l'OM semble surtout concerner un jeune talent...

Un joueur de l'OM en prêt au FC Versailles

Son nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, Soumaïla Traoré (20 ans) est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de l'OM. Foot Mercato annonce d'ailleurs que le jeune milieu de terrain malien est sur le point d'être prêté au FC Versailles, pensionnaire de National, pour aller chercher du temps de jeu dans ce qui se rapproche le plus du monde professionnel.

Pas d'option d'achat

À noter que ce prêt de Traoré ne sera pas assorti d'option d'achat pour le FC Versailles, et l'ancien joueur du Djoliba AC retournera donc à l'OM en fin de saison.