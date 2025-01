FC Nantes : Dépité, Kombouaré lâche une annonce sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours entraîneur du FC Nantes malgré l'imbroglio de fin d'année, Antoine Kombouaré espère désormais des renforts afin d'être en mesure de redresser le club qui lutte toujours pour son maintien. Cependant, aucun joueur n'est arrivé jusque-là ce qui commencerait à agacer le Kanak qui espère voir des renforts débarquer dans les prochains jours.

La période n'est pas aisée pour le FC Nantes. Alors qu'en fin d'année, un changement d'entraîneur a été envisagé avant que les pistes menant à Habib Beye et Sergio Conceiçao ne se révèlent trop compliquées, Antoine Kombouaré est toujours présent sur le banc des Canaris. En revanche, afin de permettre au FC Nantes de se maintenir, le Kanak espère voir des renforts débarquer. Selon Ouest-France, Antoine Kombouaré serait particulièrement agacé par l'échec du transfert d'Amine Salama qui aurait pu débarquer en provenance de Reims.

C'est terminé.



Fin de parcours en Coupe de France pour nos Jaune et Vert.



Rendez-vous ce dimanche en @Ligue1 avec un déplacement à Saint-Étienne.



𝟮-𝟭 ﹅ #sb29fcn pic.twitter.com/bQftb2nRDc — FC Nantes (@FCNantes) January 15, 2025

«Moi, je travaille avec les joueurs que j’ai sous la main»

Par conséquent, c'est sans nouveau joueur que le FC Nantes s'est fait éliminer en seizièmes de finale de la Coupe de France contre Brest (1-2). Après le match, Antoine Komouaré a d'ailleurs évoqué le mercato des Canaris avec une forme de dépit. « Moi, je travaille avec les joueurs que j’ai sous la main et je ne me plains pas. Avec cette équipe-là, on a les moyens d’aller arracher la victoire à Saint-Étienne », confie-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France avant de poursuivre.

«Si je passe mon temps à attendre...»

« Si je passe mon temps à attendre... J’attends toujours. Je ne suis pas inquiet parce que moi, je suis dans le présent. Et le présent, ce sont les matches qui arrivent, les entraînements où il faut soigner la tête des garçons, les mettre à l’endroit et surtout, aller jouer », ajoute Antoine Kombouaré, qui est donc pour le moment résigné du fait de ne toujours pas avoir de recrue durant ce mercato d'hiver. Reste désormais à savoir si la famille Kita entendra son message.