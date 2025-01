F1 - Michael Schumacher : «Pas assez bon», son frère balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas un secret, il est difficile pour un sportif d'évoluer dans l'ombre d'un membre de sa famille qui s'est imposé comme une référence dans son domaine. Les exemples sont nombreux, et Ralf Schumacher n'hésite d'ailleurs pas à témoigner. Malgré une carrière plus qu'honorable avec six victoires au total, il reconnaît qu'il ne s'est jamais senti «assez bon» pour rivaliser avec son frère, septuple champion du monde et légende de la Formule 1.

Les cas sont nombreux dans le sport. Difficile d'exister pour un sportif lorsqu'un membre de sa famille brille déjà dans sa discipline. Ralf Schumacher est évidemment idéalement placé pour en parler. Pilote de F1 entre 1997 et 2007 dans trois écuries différentes (Jordan, Williams et Toyota), l'Allemand qui a aujourd'hui 49 ans a connu une carrière plus qu'honorable avec un total de six victoires et 27 podiums en 180 courses. Peu de pilotes peuvent en dire autant, mais ce n'est pas suffisant lorsque son frère n'est autre qu'un septuple champion du monde qui s'est imposée comme une légende de la Formule 1.

Ralf Schumacher pas «assez bon» pour rivaliser avec son frère

En effet, bien que la plupart de ses records aient été battu par Lewis Hamilton, Michael Schumacher n'en reste pas moins l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Et il était d'ailleurs au sommet de sa carrière dans la période durant laquelle Ralf Schumacher était pilote. Par conséquent, ce dernier reconnaît dans une interview au Times qu'il ne s'est jamais senti « assez bon » face à son frère. Et au sein de sa famille, il n'a pas non plus senti un soutien indéfectible. Son père lui a d'ailleurs plusieurs fois confié qu'il aurait préféré ne pas avoir deux fils pilotes de F1.

«S’il te plaît, fais quelque chose de différent»

« Ils [ma famille] ne sont pas vraiment intéressés par le sport automobile. Mon père n’aime pas ça. Il préfère la pêche. Même lorsque Michael avait beaucoup de succès, mon père m’a toujours dit : "S’il te plaît, fais quelque chose de différent". Il voulait que je sois cuisinier, que j’aie un vrai travail et pas de course automobile, parce qu’on ne peut pas gagner de l’argent en sport auto. Alors que Michael était en Formule 1, mon père m’a dit : “Non, non, oublie ça”. Il a eu beaucoup de chance. Un est déjà extraordinaire, mais deux [fils] n’y arriveront jamais. Alors, fais quelque chose d’autre », ajoute Ralf Schumacher qui a donc souffert d'évoluer dans l'ombre encombrante de son frère.