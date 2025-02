PSG : Masterclass signée Luis Enrique, il annonce un problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Grâce à son repositionnement dans l’axe opéré par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est devenu l’attaquant le plus prolifique en ce début d’année 2025. Si certains y voient un coup de génie tactique de la part du coach du PSG, l’ancien partenaire de « Dembouz » à Barcelone Ivan Rakitic continue quant à lui de préférer le Français sur l’aile droite.

A 27 ans, Ousmane Dembélé semble avoir atteint son plein potentiel. Auteur d’une première saison intéressante au PSG, l’international Français s’est récemment mué en véritable patron de l’attaque parisienne. Déjà tranchant sur son côté droit, Dembélé a été repositionné en tant qu’avant-centre par Luis Enrique au cours des dernières semaines.

Ousmane Dembélé se régale en tant qu’attaquant

Avec ce gros choix tactique, le coach parisien a à la fois mis fin au débat du numéro neuf au PSG, mais a également permis à Ousmane Dembélé de rayonner devant le but. Auteur d’un nouveau triplé ce samedi face à Brest, le numéro 10 s’est félicité de son utilisation par Luis Enrique après la rencontre : « C’est bien, je suis bien placé dans ce rôle de numéro 9, je me dois de marquer des buts, même si c’était un match où il fallait un peu jouer la carotte derrière la défense et marquer derrière. Avant je jouais milieu droit beaucoup plus collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer des buts, je devais dribbler trois quatre joueurs avant de pouvoir marquer, en neuf, t’as un joueur ou juste à pousser le ballon comme je l’ai fait aujourd’hui donc c’est bien, il faut continuer », confiait-il à BeIN Sports.

« Je pense qu'il a besoin d'espaces pour courir et que c'est plus dur pour lui dans l'axe d'avoir ses espaces »

Pourtant, certains continuent de préférer Ousmane Dembélé dans un rôle d’ailier. C’est le cas de l’ancien partenaire du Français au FC Barcelone, Ivan Rakitic. « Ous' est meilleur à droite. Il peut y être rapide et revenir dans l'axe. Je pense qu'il a besoin d'espaces pour courir et que c'est plus dur pour lui dans l'axe d'avoir ses espaces. Après, c'est un joueur extraordinaire, et quand il est à 100 % physiquement comme ça, il peut marquer dans n'importe quelle position », a confié le Croate dans les colonnes de l’Equipe.