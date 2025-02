Le PSG tient son buteur tant attendu, Luis Enrique l’a convaincu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un triplé mercredi soir face à Stuttgart en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a récidivé ce samedi face à Brest (2-5). Entré dans l’histoire du PSG, le numéro 10 brille en tant que numéro 9. Après cette nouvelle prestation XXL, le Français de 27 ans a validé son utilisation par son coach Luis Enrique.

Le PSG tient son nouveau patron. Ce samedi, le club parisien a obtenu un succès convaincant sur la pelouse de Brest, son futur adversaire en Ligue des Champions (2-5). Auteur d’un nouveau triplé, le second quelques jours après celui inscrit à Stuttgart, Ousmane Dembélé rayonne à la pointe de l’attaque de Luis Enrique, qui de son côté, tenait à motiver son numéro 10 en conférence de presse.

Luis Enrique a mis Dembélé au défi

« Les vacances ont été très bonnes avec sa famille, sa fille. C'est une question pour lui. Nous, on doit aider les joueurs et dire aussi à quelqu'un quand il se trompe. Il ne faut pas trop en faire. C'est un peu ingrat pour un entraîneur car, quand ça va bien, on doit calmer les ardeurs, et quand ça va moins bien, on doit encourager. Ousmane doit donner plus car on sait qu'il peut donner plus. Il doit s'améliorer sur les passes décisives aussi, il faut s'entraider les uns et les autres et travailler pour les bénéfices de l'équipe », lâchait Luis Enrique avant le déplacement en Allemagne.

Dembélé valide son utilisation à la pointe de l’attaque

Désormais meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, Ousmane Dembélé savoure : « C’est bien, aujourd’hui faut féliciter l’équipe, féliciter les passeurs. Sur le troisième but, la passe de Kang-In est exceptionnelle, j’ai plus qu’à la mettre. C’est bien, je suis bien placé dans ce rôle de numéro 9, je me dois de marquer des buts, même si c’était un match où il fallait un peu jouer la carotte derrière la défense et marquer derrière. Avant je jouais milieu droit beaucoup plus collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer des buts, je devais dribbler trois quatre joueurs avant de pouvoir marquer, en neuf, t’as un joueur ou juste à pousser le ballon comme je l’ai fait aujourd’hui donc c’est bien, il faut continuer », a ainsi confié le Français après la victoire ce samedi, au micro de BeIN Sports.