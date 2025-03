L’OM signe un joueur, De Zerbi jubile

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Michael Murillo fait partie des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi, totalement séduit par les qualités offensives de son joueur. Ce vendredi, le club phocéen a d’ailleurs annoncé la prolongation de contrat de son international panaméen. Une signature qui ravit au plus haut point l’entraîneur italien.

Samedi soir, l’OM affronte le RC Lens et souhaitera enchaîner après sa victoire contre le FC Nantes le week-end dernier. Toutefois, pour venir à bout des Lensois, Roberto De Zerbi devra composer sans Michael Murillo. Le Panaméen s’est blessé contre les hommes d’Antoine Kombouaré et il avait donc dû laisser sa place à Pol Lirola. Il devrait d’ailleurs être absent des terrains pendant quelques semaines.

L’OM a prolongé Murillo

Avant d’être blessé, Michael Murillo était donc l’un des joueurs les plus importants de l’OM, et ça, les dirigeants phocéens l’ont bien compris. Ce vendredi, Marseille a annoncé la prolongation de contrat de son international panaméen jusqu’en 2028. Une juste récompense pour celui qui était arrivé sur la pointe des pieds dans le sud de la France à l’été 2023, en provenance d’Anderlecht.

De Zerbi est ravi de la prolongation de Murillo

Forcément, Michael Murillo doit être très content de sa prolongation de contrat, mais ce n’est pas le seul. Ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a affirmé qu’il était très heureux de voir le défenseur prolonger l’aventure à l’OM. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je suis très heureux de la prolongation de son contrat, il l'a méritée. Il fait une très bonne saison. Sa blessure, c'est un problème car il a des caractéristiques uniques. Lirola lui ressemble, mais quelque chose lui manque pour occuper ce rôle. Rongier peut le faire, mais c'est un milieu. Luiz Felipe peut jouer, mais c'est plus un défenseur central. On verra comment évolue la blessure de Murillo. On décidera ensuite match après match. »