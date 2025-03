En pleine crise, DAZN fait une annonce officielle !

La rédaction

En pleine crise avec la LFP sur les droits TV, DAZN annonce un coup de pouce pour sa 25e journée de Ligue 1 : l’arrivée de Gaël Clichy et Jimmy Cabot en tant que consultants. Ce week-end, la plateforme lance également une nouvelle émission, DAZN Confidentiel, avec Adrien Rabiot, une tentative de séduire de nouveaux abonnés.

Alors que DAZN est en pleine crise avec la LFP au sujet des droits TV, l’entreprise britannique fait une annonce officielle. Ce week-end, lors de la 25e journée de Ligue 1, DAZN présentera deux nouveaux consultants, des visages bien connus du football français. Alors que le principal diffuseur de la Ligue 1 multiplie les offres pour tenter d’attirer des abonnés, cette nouvelle pourrait bien faire pencher la balance chez certains.

PSG - Canal+ : Le record qui va dégoûter DAZN !

➡️ https://t.co/Ulz2C4iklB pic.twitter.com/KmLcgCKEzb — le10sport (@le10sport) March 6, 2025

L’arrivée de Gaël Clichy et Jimmy Cabot

DAZN a fait cette annonce à travers un communiqué :

«DAZN renforce son équipe d’experts avec Gaël Clichy et Jimmy Cabot. Ancien international français, Gaël Clichy est vainqueur de la Premier League avec Arsenal (2004) et double champion d’Angleterre avec Manchester City (2012, 2014), passé également par Istanbul Basaksehir et le Servette Genève. Il apporte une expertise forgée par plus de 600 matchs professionnels et une riche expérience en compétitions européennes. Formé à Troyes avant de s’imposer en Ligue 1, Jimmy Cabot s’est révélé au FC Lorient (2016-2020) avant de confirmer son talent à Angers SCO (2020-2022), puis au RC Lens. Jimmy Cabot sera présent dimanche à 17h00 sur le plateau de MultiZone.»

Une nouvelle émission

Ce n’est pas la seule nouveauté qui va arriver ce week-end sur DAZN. Un nouveau format va faire son apparition ce samedi : DAZN Confidentiel. Cette émission prendra la forme d’un entretien, et pour sa première, le format accueillera le milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, qui discutera avec l’ancien olympien Benoît Cheyrou.