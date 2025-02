20M€ : L’OM prépare un transfert express !

Pierrick Levallet

Les dernières heures du mercato promettent d’être animées du côté de l’OM. Le club phocéen voudrait encore offrir un milieu de terrain à Roberto De Zerbi et continuerait donc de pousser sur le dossier Nicolo Fagioli. Le transfert du joueur de la Juventus pourrait d’ailleurs avoir lieu juste avant la fermeture du marché des transferts.

Alors que le mercato hivernal ferme très bientôt ses portes, l’OM continue de s’activer pour son recrutement. Le club phocéen voudrait encore offrir un nouveau milieu de terrain à Roberto De Zerbi. Dans cette optique, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient coché le nom de Nicolo Fagioli sur leur liste et ne lâcheraient pas l’affaire sur ce dossier.

La Juventus campe sur ses positions pour Fagioli

Comme le rapporte Sportmediaset, l’OM serait encore sur le coup pour l’international italien. La Juventus ne bougerait cependant pas de ses positions et réclamerait un transfert aux alentours de 20M€. La formation marseillaise chercherait un moyen de s’offrir Nicolo Fagioli à des conditions plus avantageuses. Si accord il y a, le deal pourrait être bouclé dans les ultimes heures du mercato.

L'OM doit se méfier de la concurrence sur ce dossier

Nicolo Fagioli deviendrait ainsi la troisième recrue hivernale de l’OM après Luiz Felipe et Amine Gouiri. Il faut toutefois que Pablo Longoria et Medhi Benatia parviennent à s’entendre avec la Juventus avant. Le milieu de terrain de 23 ans aurait d’ailleurs d’autres options sur le mercato. Récemment, la Fiorentina et le RB Leipzig étaient annoncés sur le dossier. À suivre...