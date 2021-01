Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un trio légendaire avec Lionel Messi !

Publié le 2 janvier 2021 à 10h00 par Th.B.

Le PSG semble toujours, à l’instar du dernier mercato estival, être dans le coup pour s’attacher les services de Lionel Messi. Et la potentielle arrivée du capitaine du FC Barcelone ne serait pas synonyme de départ de Kylian Mbappé. Bien au contraire. Explications.

Depuis l’énorme appel du pied de Neymar à Lionel Messi au micro d’ ESPN Argentine au début du mois de décembre, la presse s’est déchaînée sur une éventuelle arrivée du capitaine du FC Barcelone au PSG. Dans un premier temps, en raison de la crise économique liée au Covid-19, une telle opération ne semblait réalisable que si Neymar ou Kylian Mbappé étaient transférés. Le départ de Mbappé resterait le plus probable, le FC Barcelone ne pouvant pas se permettre de lancer une offensive pour Neymar alors que le Real Madrid et Liverpool garderaient un oeil avisé sur la situation du champion du monde tricolore. Néanmoins, à tous les étages de la direction du PSG, dont au sein de la direction sportive menée par Leonardo, on prendrait en considération une attaque légendaire formée de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi.

Le PSG confiant pour un trio Neymar, Mbappé ET Messi !