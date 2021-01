Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a déjà tranché pour son avenir, mais…

Publié le 2 janvier 2021 à 9h00 par T.M.

A l’instar de Kylian Mbappé, Neymar discute lui aussi avec Leonardo pour prolonger son contrat. Et pour la star du PSG, l’avenir pourrait bien s’écrire dans la capitale française.

Leonardo l’avait dernièrement fait savoir, il s’est lancé dans une vaste opération prolongations au PSG. Plusieurs joueurs sont concernés à l’instar de Juan Bernat, Angel Di Maria, tous les deux en fin de contrat, mais aussi Neymar et Kylian Mbappé. Dans la capitale, on veut sécuriser l’avenir de ses deux stars, sous contrat jusqu’en 2022, afin d’éviter de se trouver dans une position dangereuse qui pourrait les amener à quitter. Prolonger Neymar et Mbappé est donc une priorité pour Leonardo. Et si cela semble mal engagé avec le Français, en ce qui concerne le Brésilien, cela est bien différent.

Neymar veut prolonger !