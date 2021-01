Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il mal joué son coup pour ce titi ?

Publié le 2 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Prêté au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait être définitivement transféré au sein club lensois bien que le PSG dispose d’un droit de parole sur l’option d’achat. À quel dénouement doit-on s’attendre ?

Afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important cette saison, Arnaud Kalimuendo s’en est allé du côté du RC Lens sous la forme d’un prêt avec une option d’achat que le club lensois pourra lever en fin d’exercice, si tel était son souhait. Dans le Nord, Kalimuendo se sent comme chez soi et a récemment justifié son choix de quitter le PSG, son club formateur en toute fin de mercato. « Je suis satisfait d'avoir choisi Lens, d'une part en fonction du temps de jeu dont j'ai pu bénéficier, mais aussi parce que je commence à apprendre de l'expérience des cadres. Je m'épanouis sur le terrain comme cela se voit. Dès mon arrivée, le coach m'avait dit que j'allais jouer ». Maître à jouer de cette formation lensoise, Gaël Kakuta ne tarissait pas d’éloge pour le buteur du PSG. « C’est un plus, comme on a pu le voir quand on a joué contre Paris. Il nous avait bien embêtés, avec Ruiz-Atil. C’est un profil différent, qui apporte de la vitesse et de la technique. J’arrive à le trouver en fermant les yeux ». De quoi faire peur à Leonardo et au PSG alors qu’on se trouve presque à six mois de la fin de sa période de prêt ?

Une option d’achat dans le prêt, mais Kalimuendo a fait souffler Leonardo