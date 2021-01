Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, la meilleure des nouvelles pour Icardi ?

Publié le 1 janvier 2021 à 20h30 par A.C.

L’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain pourrait totalement relancer la carrière de Mauro Icardi.

C’est officiel, Thomas Tuchel n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. Son avenir semblait scellé, puisqu’une prolongation était plus qu’improbable, mais les dernières indiscrétions laissaient plutôt penser que Leonardo le laisse aller jusqu’au bout de son contrat. Finalement, il a décidé de trancher après le match du PSG face à Strasbourg (0-4), se séparant de Tuchel. Nous vous avons d’ailleurs révélé en exclusivité sur le10sport.com l’identité de son successeur, puisque Mauricio Pochettino a signé un contrat de deux ans et demi avec le PSG. Son arrivée pourrait entraineur plusieurs gros changements, puisque Tuttosport annonce déjà qu’il aurait réclamé le recrutement de Paulo Dybala... avant de faire un pas en arrière, expliquant seulement quelques jours après qu'un départ du numéro 10 de la Juventus cet hiver serait totalement à exclure.

Entre Icardi et Tuchel, ça ne passait plus

D’ailleurs pourquoi aller chercher Paulo Dybala, alors que Mauricio Pochettino peut déjà compter sur un attaquant de très haut niveau, qui plus est Argentin ! Il s’agit bien sûr de Mauro Icardi, qui a vécu une véritable clavaire avec Thomas Tuchel, au PSG. Nous vous révélions en effet sur le10sport.com que le désormais ancien coach parisien ne souhaitait pas que Leonardo lève l’option d’achat d’Icardi. Son objectif, n’était autre que Pierre-Emerick Aubameyang... qui n’est finalement jamais venu. En février dernier, Foot Mercato assurait d’ailleurs qu’Icardi n’en pouvait plus de Tuchel et le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund a marqué un tournant dans leur relation.

Pochettino, l’homme qui peut totalement relancer Icardi