Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Publié le 1 janvier 2021 à 11h00 par A.M.

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a déjà connu un changement majeur avec l'arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel. Mais ça pourrait encore bouger.

Avant même l'ouverture du mercato, le PSG a connu un grand changement. En effet, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions au soir de la victoire contre Strasbourg (4-0) et Mauricio Pochettino lui succède. Et un changement d'entraîneur apporte également son lot de bouleversements dans l'effectif. L'Argentin devrait réclamer des renforts comme Christian Eriksen ou encore Dele Alli, la priorité du nouvel entraîneur du PSG, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais pour cela, il faudra des départs.

Draxler, candidat numéro 1 au départ

Dans cette optique, le nom qui revient avec le plus d'insistance est celui de Julian Draxler. Et pour cause, le contrat de l'international allemand prend fin en juin prochain, et si le PSG veut récupérer une petite somme sur son transfert, le mercato d'hiver sera la dernière option. L'autre joueur régulièrement annoncé sur le départ est Leandro Paredes qui pourrait être inclus dans un échange pour attirer Christian Eriksen. Idrissa Gueye a également longtemps fait figure de candidats au départ, mais Mauricio Pochettino, qui l'a longtemps vu évoluer en Premier League, inversera peut-être la tendance.