Mercato - OM : Un répit de courte durée pour Longoria avec Thauvin ?

Publié le 2 janvier 2021 à 1h00 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille... mais ça ne semble pas être pour tout de suite !

À Marseille on craint de plus en plus un départ de Florian Thauvin. Il ne reste en effet plus que quelques mois de contrat à l’ailier de l’Olympique de Marseille, qui pourra déjà négocier librement avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain. Interrogé récemment sur l’avenir du joueur, Pablo Longoria s’est montré assez défaitiste. « Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs » a expliqué le head of football de l’OM. « Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public... ». Plusieurs clubs seraient d’ores et déjà positionnés pour le récupérer...

Beaucoup de clubs intéressés, mais...