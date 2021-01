Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 2 janvier 2021 à 8h30 par T.M.

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est prioritaire au PSG, Leonardo semble rencontrer de grosses difficultés pour obtenir l’accord de l’international français.

Prolongera ou ne prolongera pas ? Telle est la question depuis plusieurs mois à propos de Kylian Mbappé. Aujourd’hui au PSG et sous contrat jusqu’en 2022, l’international français pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son engagement. En effet, dès l’été prochain, le Real Madrid a prévu de tout faire pour chiper Mbappé. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi céderont-ils ? Cela ne serait pas prévu et pour cela, le directeur sportif fait tout en coulisse pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Un moyen de dissiper la menace d’un départ. Et malgré les discussions entre les deux parties, on serait très loin d’une fin heureuse encore.

Ça sent pas bon ?