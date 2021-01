Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le scénario idéal pour le mercato serait...

Publié le 2 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

En difficulté financière, l'OM devra vendre cet hiver. Mais cela n'empêche pas le club phocéen de nourrir quelques ambitions en matière de recrutement.

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'apprête à vivre un mois de janvier crucial, tiraillé entre le besoin de vendre et la nécessité de se renforcer pour rester dans la lutte au podium en Ligue 1. « La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches », confiait d'ailleurs André Villas-Boas à ce sujet. Des ventes seront nécessaires, mais l'OM a également des ambitions.

L'OM sera obligé de vendre