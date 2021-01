Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi face à une menace colossale pour Haaland ?

Publié le 3 janvier 2021 à 10h15 par D.M.

Erling Braut Haaland serait ciblé par de nombreux clubs européens à l’instar de Manchester United. L’entraîneur du club Ole Gunnar Solskjaer voudrait l’attirer en Premier League lors du prochain mercato estival.

Auteur de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, Erling Braut Haaland continue d’impressionner sous le maillot du Borussia Dortmund. Agé seulement de 20 ans, l’attaquant norvégien s’épanouit aujourd’hui en Bundesliga, mais il pourrait vite quitter le club allemand afin de poursuivre sa progression. Plusieurs clubs l’auraient ciblé et seraient prêts à l’attirer lors du prochain mercato estival. Comme indiqué par L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi apprécierait le profil d’Haaland et pourrait tenter de le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais le PSG n’est pas le seul club sur ce dossier et la liste de prétendants ne cesse de s’allonger.

Haaland, priorité d Manchester United ?