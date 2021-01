Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City, MLS... L'avenir de Lionel Messi décidé par sa femme ?

Publié le 3 janvier 2021 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Lionel Messi pourrait rejoindre la MLS cet été si jamais il ne prolongeait pas contrat au FC Barcelone, cet attrait pour les Etats-Unis serait en premier lieu celui de sa compagne.

À six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est plus que jamais dans le flou pour son avenir. En effet, s’il est libre de discuter avec le club de son choix dès maintenant, l’Argentin a assuré à La Sexta il y a une semaine qu’il attendra la fin de saison avant de trancher sur son avenir. Ainsi, tandis que le Barça aimerait toujours réussir à le convaincre de prolonger son bail, Lionel Messi pourrait prendre la décision d’aller voir ailleurs. Le PSG et Manchester City sont cités comme ses possibles points de chute, au même titre que la MLS. Dans son interview accordée à la Sexta , le sextuple lauréat du Ballon d’Or n’avait d’ailleurs pas caché que rejoindre le championnat nord-américain pourrait être une perspective susceptible de l’intéresser.

« La MLS ? Ce n’est pas vraiment son rêve, mais plutôt celui d’Antonella, sa femme »