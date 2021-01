Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Nouvelles révélations de taille sur le choix de Messi !

Publié le 2 janvier 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il est désormais libre de discuter avec le club de son choix en vue de l’été 2021, Lionel Messi n’aurait toujours pas pris la moindre décision quant à son avenir au FC Barcelone.

La saga Lionel Messi entre dans une nouvelle phase en ce début de mois de janvier ! Et pour cause, à six mois de la fin de son contrat, celui qu’on surnomme La Pulga est désormais libre de discuter avec le club de son choix en vue de le rejoindre à l’été 2021. Parmi les prétendants annoncés figurent le PSG, Manchester City, ou encore l’Inter Miami. Tous aimeraient attirer le numéro 10 du FC Barcelone dans leur effectif sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Mais de son côté, le Barça n’a toujours pas abdiqué et aimerait parvenir à convaincre Lionel Messi de prolonger encore un peu plus son histoire en tant que Blaugrana .

Lionel Messi n’aurait encore rien décidé !