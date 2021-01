Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane proche de rafler la mise avec Camavinga ?

Publié le 2 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

Zinédine Zidane voudrait renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival et continuerait de suivre la situation d’Eduardo Camavinga. L’international français figurerait également sur les tablettes du PSG et de Manchester United.

A coup sûr, le feuilleton Eduardo Camavinga devrait animer le prochain mercato estival. Révélé sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain ne devrait pas s’éterniser en Bretagne. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club français, le joueur de 18 ans serait l’une des priorités de Zinédine Zidane. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid avait d’ailleurs prévu de passer à l’action dans ce dossier Camavinga lors du dernier mercato estival, mais la crise du Covid-19 a contraint les dirigeants merengue à repousser l’opération.

Camavinga, le Real Madrid plutôt que le PSG ?