Mercato - PSG : Avec Mauricio Pochettino, le PSG ne se refuse rien !

Publié le 2 janvier 2021 à 11h30 par Th.B.

Déterminé à recruter un entraîneur maîtrisant le français, le PSG a jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino. Et alors qu’il a donné son accord pour un contrat de deux ans et demi, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Pochettino pourrait rapidement prolonger son contrat.

Après des semaines de rumeurs, lancées bien avant le licenciement de Thomas Tuchel survenu le jour du réveillon de Noël, le PSG a finalement fait son choix en offrant les rênes de l’effectif parisien à Mauricio Pochettino, un ancien de la maison. En effet, l’ancien central argentin est passé par le PSG entre 2001 et 2003. Depuis, il est devenu entraîneur et a fait ses classes à l’Espanyol Barcelone, à Southampton et enfin à Tottenham qu’il est parvenu à amener en finale de Ligue des champions en juin 2019 quelques mois avant d’être licencié pour manque de résultats en novembre de la même année. Un parcours similaire à celui de Thomas Tuchel qui a été remercié par le PSG après avoir échoué au pied du sacre européen à Lisbonne en août dernier. Comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité le 24 décembre, Mauricio Pochettino va signer un contrat de deux ans et demi au PSG. Les dirigeants du Paris Saint-Germain suivaient avec intérêt sa progression en tant que coach, dès ses débuts à l’Espanyol Barcelone, bien qu’il y ait eu un changement de propriétaire depuis. C’est du moins l’information que The Daily Telegraph a dévoilé ces derniers temps. En ce qui concerne les dessous de l’opération Mauricio Pochettino, cette collaboration fut finalement assez évidente de part et d’autres, et ce, pour plusieurs raisons.

Très courtisé, Pochettino cochait toutes les cases

Sans emploi depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a assuré au micro de Sky Sports le 2 novembre dernier qu’il était dans l’attente d’un nouveau challenge, mais qu’il ne comptait pas se précipiter, cherchant le poste idéal pour se relancer après cinq saisons passées à la tête de Tottenham. Et Guillem Balague a profité de l’enregistrement de son Pure Football Podcast pour faire un tour d’horizon sur les intérêts des grands clubs pour le technicien argentin. « Pochettino était en discussion avec Monaco, Benfica (ndlr Lisbonne), il y avait un intérêt de Barcelone, vous entendrez toutes les rumeurs ou les gens qui les nieront, mais Barcelone est venu aux renseignements. Il y avait une offre non officielle. Le Real Madrid était dans le coup, s’ils considéraient à un moment donné de se séparer de Zidane. Ils l’ont considéré, mais ne sont jamais passés à l’action, Pochettino était l’option numéro une » . Le journaliste de SPORT a été rejoint par son homologue d’ ESPN Julien Laurens qui a pour sa part apporté des précisions sur les critères de sélection des dirigeants du PSG qui ont causé du tort aux autres candidats, tel que Massimiliano Allegri. « À Paris, on était déterminé à trouver un entraîneur qui parle français, le français de Pochettino est un peu rouillé mais celui de son fils Sebastiano pas du tout et d’Agostino parle aussi français. Par exemple, Massimiliano Allegri, qui était aussi en course, ne parle pas français. Ça a été un gros plus pour Pochettino ». À cela, Guillem Balague a ajouté que la femme de Mauricio Pochettino s’exprimait elle aussi en français bien que le français de son mari soit quelque peu rouillé. Le choix de Pochettino de rejoindre le PSG a été très réfléchi et même évident au final.

Une prolongation déjà dans les tuyaux ?