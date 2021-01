Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue imminente pour l'avenir de David Alaba ?

Publié le 2 janvier 2021 à 15h00 par D.M.

Le Real Madrid s'activerait pour boucler le dossier David Alaba durant le mois de janvier. Le défenseur autrichien a de grandes chances de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et privilégierait un départ vers l'Espagne.

Le 1er novembre dernier, le président du Bayern Munich lâchait une bombe en indiquant qu’il retirait l’offre de prolongation transmise à David Alaba. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le club allemand, le joueur autrichien n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants bavarois et semble se diriger vers un départ à la fin de la saison. Formé au Bayern Munich, David Alaba est désormais libre de négocier avec le club de son choix et plusieurs équipes auraient coché son nom. C’est notamment le cas du PSG qui cherche à renforcer sa défense centrale, mais le joueur privilégierait plutôt un départ vers l’Espagne et notamment vers le Real Madrid.

Alaba prêt à rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison ?