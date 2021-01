Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 2 janvier 2021 à 16h30 par Hugo Kucharski

Alors qu’il a bouclé l’année civile 2020 avec 33 buts au compteur en championnat, Cristiano Ronaldo est toujours en très grande forme. Mais de quoi sera fait l’avenir de l’attaquant de la Juventus, alors qu’une prolongation de contrat chez les Bianconeri ne semble pas d’actualité ?

Cristiano Ronaldo ne cesse d’impressionner au fil des saisons. Du haut de ses 35 ans (36 le 5 février prochain), l’international portugais continue d’empiler les buts et les grosses performances sous le maillot de la Juventus, lui qui a terminé l’année avec 33 buts en championnat en 2020. Infatigable, l’attaquant bianconero semble toujours aussi bon, et la question de son avenir vient tout naturellement se poser alors que son contrat à la Juventus expire en 2022. Quel sera l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui était pendant un temps l’un des rêves du PSG ?

« L’âge n’est pas important »

Ainsi, dans un entretien accordé à la BBC , Cristiano Ronaldo a fait savoir qu’il ne comptait pas arrêter sa carrière de sitôt. « L’âge n’est pas important. Ce qui compte c’est l’esprit. Ce n’est pas important si Cristiano Ronaldo est bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, le moment actuel. Et actuellement, le moment est bon, je me sens heureux, en forme et dans un bon moment de ma vie. J’espère jouer encore beaucoup, beaucoup d’années, mais vous ne savez jamais. C’est le football, vous ne savez jamais ce qui va se passer demain. Quand je parle à des jeunes, je dis toujours : « Profitez du moment ». Vous ne savez jamais ce qui va arriver. Je vois un avenir très, très radieux, donc je suis heureux avec cela ». De quoi faire passer un message : le Portugais en a encore dans les jambes, et veut encore remporter tous les trophées possibles et imaginables dans sa carrière. De quoi présager un départ de la Juventus ?

Pas de prolongation à la Juve, un départ envisagé ?