Mercato - Juventus : La grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 31 décembre 2020 à 11h00 par T.M.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Toutefois, la star de la Juventus est encore loin de raccrocher les crampons.

En 2018, Cristiano Ronaldo avait décidé de sortir de son confort du Real Madrid pour relever un nouveau déjà. Désormais à la Juventus, le Portugais brille en Italie où il prouve qu’il est encore et toujours le meilleur joueur du monde et ce malgré ses 35 ans. Le poids des années ne semble donc avoir aucun effet sur le quintuple Ballon d’Or qui continue d’impressionner chaque semaine. Les fans de football ont ainsi l’occasion de pouvoir continuer à assister au spectacle livré par Cristiano Ronaldo et cela pourrait encore continuer un certain temps tant le principal intéressé n’est actuellement pas dans l’optique de s’arrêter de jouer.

« J’espère jouer encore beaucoup, beaucoup d’années »