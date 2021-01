Foot - Mercato - Naples

Mercato - Naples : Fernando Llorente a la cote en Italie

Publié le 2 janvier 2021 à 14h20 par H.K.

Depuis l’arrivée de Victor Osimhen, le temps de jeu de Fernando Llorente se réduit drastiquement du côté du Napoli. Et plusieurs clubs italiens seraient déjà positionnés pour relancer l'Espagnol.