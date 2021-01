Foot - Mercato

Mercato : Ça bouge en coulisses pour Simakan !

Publié le 2 janvier 2021 à 12h20 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport, le Milan AC est en pole dans le dossier Mohamed Simakan. Le Napoli, Chelsea et l’OGC Nice se sont également positionnés, mais partent avec une longueur de retard.