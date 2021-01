Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une opération XXL à oublier pour Pochettino ?

Publié le 2 janvier 2021 à 11h45 par La rédaction

Alors qu’un échange entre Christian Eriksen et Leandro Paredes était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, cette opération serait grandement compromise. Explications.

Depuis plusieurs semaines déjà, Antonio Conte ferait le forcing pour obtenir Leandro Paredes à l’Inter, selon le presse italienne. Le nom de Cristian Eriksen est, lui, revenu avec insistance du côté du PSG. Encore plus depuis le départ de Thomas Tuchel et la future arrivée de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du Danois à Tottenham. Dans cette situation, un échange entre les deux joueurs était ainsi évoqué. Mais, alors que Christian Eriksen pourrait bel et bien quitter l’Inter cet hiver puisqu’il ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte, l’échange avec Paredes ne serait plus une évidence.

L’échange Paredes/Eriksen à oublier ?