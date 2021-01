Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changement de cap pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 1 janvier 2021 à 22h00 par A.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Idrissa Gueye aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Arrivé en 2019, Idrissa Gueye devait être le numéro 6 tant recherché par le Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Motta. Finalement, le Sénégalais n’aura été qu’un feu de paille. Son temps de jeu s’est en effet grandement réduit au fil des mois et le replacement de Marquinhos, ainsi que l’arrivée de Danilo Pereira cet été, n’ont rien arrangé. Ainsi en marge de la rencontre face à Strasbourg le 23 décembre dernier (4-0), le milieu défensif laissait planer des gros doutes concernant son avenir. « Est-ce que je serai à Paris après le mercato ? On verra bien » a confié Gueye, au micro de Canal + . Selon nos informations, il fait partie avec Julian Draxler et Leandro Paredes, des joueurs que le PSG ne retiendra pas en cas d’offre.

Gueye ne pense pas à un départ