Mercato - PSG : Bernat, Draxler... Leonardo lance les grandes manoeuvres !

Publié le 1 janvier 2021 à 17h30 par A.C. mis à jour le 1 janvier 2021 à 17h31

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois Leonardo va devoir régler plusieurs dossiers chauds, lié aux joueurs du PSG en fin de contrat.

A partir de ce 1er janvier, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain peuvent librement négocier avec le club de leur choix. C’est en effet le cas de Julian Draxler, de Juan Bernat ou encore du jeune Kays Ruiz-Atil et du gardien Alexandre Letellier, tous en fin de contrat. Des dossiers importants, puisque le PSG peut d’un côté alléger sa masse salariale, mais d’un autre ne peut se permettre de perdre le moindre sou en cette période de crise. Pour certains, la tendance mène vers un départ. C’est notamment le cas de Draxler, qui a perdu sa place au PSG et qui ne semble pas rentrer dans les plans de Leonardo. Inversement, le directeur sportif du PSG semble vouloir en prolonger certains, mais pourrait finalement les perdre. Gravement blessé depuis le début de la saison, Bernat a en effet récemment ouvert la porte à un possible retour en Liga. « J'aimerais rejouer un jour, je ne sais pas quand, en Liga. C'est le championnat de mon pays et je n'ai pas pu beaucoup en profiter » a confié le latéral gauche du PSG à l’ AFP . Les prochains mois s’annoncent donc très chauds...

Une prolongation de Bernat en bonne voie, mais Draxler...