Mercato - Barcelone : Au Barça, le temps des réponses approche !

Publié le 1 janvier 2021 à 15h30 par Th.B.

Le FC Barcelone va élire son nouveau président le 24 janvier prochain. Les candidats sont nombreux et les programmes divers. Tour d’horizon sur les favoris à la présidence.

Le 24 janvier prochain, les socios du FC Barcelone éliront leur nouveau président. Plusieurs candidats sont en lice. D’Emili Rousaud à Toni Freixa en passant par Jordi Farré… Les options semblent être nombreuses pour les supporters du Barça qui décideront de leur prochaine figure de proue. Cependant, au vu des sondages, les plus aptes à remporter cette élection sont Victor Font et l’ancien président Joan Laporta. Néanmoins, les autres candidats ne sont pas à prendre à la légère. Et particulièrement Farré qui a récemment évoqué un projet alléchant qui pourrait bien faire réfléchir les futurs votants. En effet, pour la RAC1 , le candidat a exposé un plan pour conserver Lionel Messi et de le combler en rapatriant Neymar. L’attaquant du PSG aurait son destin entre ses mains alors que sa prolongation de contrat n’est pas encore bouclée. « Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu'il doit faire est de retirer ses actions en justice et de s'excuser sans humiliation. Nous avons parlé à son entourage et ils nous ont dit de "rentrer à la maison". Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe ?. Neymar et Lionel Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine. Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J'ai parlé à son entourage, ils m'ont dit qu'il voulait rester s'il y avait un projet gagnant. La proposition que j'ai pour lui: renouveler année après année et devenir président d'honneur. Avec ça il me dira non ? ». Mais qu’en est-il des plans des autres candidats ?

Victor Font met l’accent sur Lionel Messi et Xavi Hernandez

Outsider de l’élection compte tenu des sondages qui donnent l’ancien président Joan Laporta gagnant, Victor Font pourrait bien tirer son épingle du jeu en reformant le FC Barcelone qui a marché sur l’Europe sur le terrain à l’époque, mais cette fois-ci en dehors. Pour Sky Sports , Font ouvrait la porte aux retours de Pep Guardiola, de Carles Puyol et d’Andrés Iniesta, sans oublier Xavi Hernandez. Pour la BBC , Victor Font en rajoutait une couche à la fin du mois de novembre en dévoilant un projet vivant depuis plusieurs années pour l’entraîneur d’Al-Sadd qui sera libre l’été prochain. « Nous avons décidé qu'il était la meilleure personne pour diriger le projet dans les années à venir - cela s'est produit il y a quatre ou cinq ans lorsque nous avons commencé à définir le projet. Nous avons vu qu'il avait des compétences uniques en matière de leadership et de gestion d'équipe - il a tout ce qu'il faut pour assumer le rôle de chef de file en dehors du terrain. Nous le considérons comme un élément clé du projet dans les années à venir, qui joue plutôt un rôle de directeur général. C'est ce qu'Alex Ferguson était à Manchester United. L'espoir est qu'une légende qui possède toutes ces compétences, comme Xavi, puisse jouer un rôle similaire dans les années à venir au FC Barcelone ». Concernant Lionel Messi, Victor Font fait de sa prolongation de contrat, le sien expirant en juin prochain, une véritable priorité. En outre, à l’instar de Manchester City et du PSG, le Barça version Font lui proposerait également un rôle fort pour son après-carrière. « Nous devons nous assurer qu'il comprend qu'il y a un projet, un gagnant - un projet compétitif. Pour nous, l'association entre le Barca et Messi est une association très stratégique. Il est au club depuis qu'il a 13 ans et nous pensons que cette association doit aller au-delà des jours qu'il passe sur le terrain (après sa retraite). Nous pensons que cette association a beaucoup de potentiel pour les années à venir et nous espérons que si nous lui présentons cette association, à lui et à son équipe, il y verra une bonne opportunité ».

