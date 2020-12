Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Emery... Les dessous de l'arrivée de Pochettino !

Publié le 31 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Tout nouveau coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino prépare le terrain pour son arrivée sur le banc parisien.

Nouvelle année, nouvel entraineur au Paris Saint-Germain. Si pour l’instant le club n’a pas encore communiqué, nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que Mauricio Pochettino a signé un contrat de deux ans et demi avec le PSG. Il succédera donc à Thomas Tuchel, débarqué par Leonardo en marge de la victoire face à Strasbourg en Ligue 1 (4-0), le 23 décembre dernier. D’autres pistes étaient évoquées ces dernières semaines, mais Eurosport UK a récemment assuré que le PSG suivrait Pochettino depuis plus d’un an. Il faut dire que l’ancien de Tottenham, libre depuis novembre 2019, est un profil qui intéresserait n’importe quel club européen. Il a d’ailleurs l’avantage de connaitre le PSG et son ambiance, puisqu’il en a porté les couleurs en tant que joueur, même si le club a beaucoup changé depuis son départ en 2003.

Pochettino prépare son arrivée au PSG depuis longtemps

L’intérêt semble réciproque. The Independent a en effet récemment révélé que Mauricio Pochettino convoitait le poste d’entraineur du Paris Saint-Germain depuis longtemps déjà. Il aurait même missionné des proches pour qu’ils observent et étudient le PSG de Thomas Tuchel, ces derniers mois. D’ailleurs, un ancien entraineur parisien aurait joué un rôle important dans son choix. Toujours selon les informations de The Independent , Pochettino aurait sollicité Unai Emery pour connaitre son avis et son ressenti sur le PSG, que l’Espagnol a entrainé de 2016 à 2018. Tout cela montre donc que le technicien argentin semblait bien décidé à s’asseoir sur le banc parisien dans un avenir très proche.

Une philosophie différente de Tuchel