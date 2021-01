Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin pourrait ne pas suffire pour régler ce gros problème de l'OM !

Publié le 2 janvier 2021 à 15h30 par Hugo Kucharski

Alors que l’OM serait sur les traces d’Arkadiusz Milik pour concurrencer Dario Benedetto, le dossier de l’international polonais pourrait d’ores et déjà se compliquer, alors que la concurrence s’annonce rude et ce malgré certains gros arguments.

Arkadiusz Milik pourrait être LE bon coup à saisir sur le marché des transferts. Laissé de côté par Gennaro Gattuso depuis le début de saison et l’arrivée de Victor Osimhen, l’international polonais a refusé de prolonger son contrat avec le Napoli, qui court jusqu’à la fin de la saison. Ce qui en a fait la cible numéro 1 à travers l’Europe pour les clubs désireux de se renforcer dans le secteur offensif à petit prix avec un joueur de qualité, malgré ses grosses blessures ayant freiné sa progression. Et l’OM ne dérogerait pas à la règle…

L’OM rêverait de Milik, un échange avec Thauvin évoqué ?

Ainsi, comme révélé par la Provence et l’Equipe ce samedi, Arkadiusz Milik serait dans le viseur de l’OM, qui rêverait de ce renfort pour son attaque. André Villas-Boas réclame depuis de nombreux mois un buteur à ses dirigeants afin de concurrence Dario Benedetto, qui ne performe pas vraiment depuis le début de l’exercice. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on affirme qu’un échange avec Florian Thauvin, qui serait toujours très apprécié en Italie, pourrait être la solution miracle dans ce dossier, alors que le Français est en fin de contrat à l’issue de la saison lui aussi. Cependant, avec un budget de seulement 8 à 10M€, la faisabilité de ce dossier semble plus que jamais remise en cause, alors que les concurrents ne manquent pas dans ce dossier…

La Juve, l’Inter et l’Atlético toujours sur le coup

En effet, comme révélé par la Gazzetta dello Sport , la Juventus et l’Inter Milan seraient aussi dans la course pour l’international polonais. Arkadiusz Milik, très apprécié en Italie, pourrait bien débarquer chez les Bianconeri ou les Nerazzurri , mais uniquement en cas de transfert gratuit, donc en juillet 2021. Ce qui pourrait laisser le champ libre à l’OM pour tenter un mouvement cet hiver… Seulement voilà : l’Atlético Madrid est aussi là. Diego Simeone, qui s'est séparé de Diego Costa, veut à tout prix un attaquant, et le profil de Milik semble revenir en force chez les Colchoneros , alors qu’il serait toujours la cible numéro 1 de l’Argentin pour renforcer son attaque. Reste à savoir quelle sera la décision du Polonais, qui cherche avant tout du temps de jeu et des buts avant l’Euro 2021…

Naples demande 15M€, l'Atlético en aurait proposé 10