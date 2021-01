Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Budget, recrues... Longoria et Villas-Boas ont leur plan de vol pour cet hiver !

Publié le 2 janvier 2021 à 12h30 par Hugo Kucharski

Alors que de nombreux départs semblent espérés et que d’autres pourraient avoir lieu avec plusieurs fins de contrat du côté de l’OM, André Villas-Boas et Pablo Longoria auraient déjà ciblé plusieurs postes à renforcer dès cet hiver.

Le mercato phocéen pourrait bien être très agité. L’OM pourrait compter de nombreux départs, alors que Jordan Amavi, Florian Thauvin, Valère Germain, Kostas Mitroglou ou encore Yuto Nagatomo et Yohan Pelé sont en fin de contrat à l’issue de la saison. D’autres joueurs, tels que Strootman, Rocchia ou encore Chabrolle, pourraient quitter le club dès cet hiver, alors que les dirigeants souhaiterait libérer de l’argent afin de pouvoir réinvestir sur le marché des transferts. Pablo Longoria et André Villas-Boas auraient d’ores et déjà dressé leur plan de vol pour cet hiver, et plusieurs priorités auraient été fixées…

Deux latéraux et un attaquant cet hiver ?

Ainsi, comme révélé par l’ Equipe , 3 postes auraient été ciblés par les dirigeants de l’OM. La priorité numéro 1 serait toujours de recruter un attaquant afin de concurrencer un Dario Benedetto en difficulté depuis le début de saison. Dans ce contexte, le profil d’Arkadiusz Milik serait très apprécié du côté de l’OM, même si les fonds pourraient se retrouver insuffisants dans ce dossier, alors que plusieurs concurrents de taille se seraient aussi positionnés sur l’international polonais. Deux latéraux seraient également ciblés par les dirigeants phocéens : un latéral droit, afin de pouvoir faire souffler Hiroki Sakai et surtout remplacer Bouna Sarr, et un latéral gauche, qui pourrait donc remplacer un Jordan Amavi en fin de contrat à l’issue de la saison. Pour le moment, aucun profil ne semble sortir du lot pour ces deux postes, mais l’OM pourrait disposer de moyens assez réduits pour se renforcer sur ces trois postes…

8 à 10M€ disponibles ?