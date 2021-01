Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce d’Aulas sur l’avenir de Depay !

Publié le 2 janvier 2021 à 10h45 par Th.B.

L’avenir de Memphis Depay s’écrivant toujours en pointillés à l’OL lui qui est toujours dans le viseur du FC Barcelone, Jean-Michel Aulas a offert une alternative à son attaquant qui est « chez lui » à Lyon.

Depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier, le nom de Memphis Depay est lié au club blaugrana. Faute de ressources financières, le FC Barcelone n’a pas pu mettre la main sur l’international néerlandais lors du mercato estival. Néanmoins, la menace barcelonaise plane toujours du côté de l’OL puisque Depay est toujours sous contrat que jusqu’en juin prochain, une prolongation ne semblant pas être dans ses plans. Et alors qu’un potentiel départ cet hiver de Memphis Depay est annoncé dans la presse, ni le joueur ni le président Jean-Michel Aulas ne prennent en considération une telle éventualité.

Depay déterminé à rester jusqu’à la fin de la saison, Aulas ouvre la porte à une prolongation !