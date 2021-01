Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est décidé pour Memphis Depay !

Publié le 1 janvier 2021 à 23h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’OL et courtisé par le FC Barcelone ou encore la Juventus, Memphis Depay va beaucoup faire parler de lui cet hiver.

Cet été, Memphis Depay aurait bien pu quitter l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat, l’attaquant était en effet une des grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone. Il est finalement resté, mais son avenir est plus flou que jamais. Une prolongation de contrat avec l’OL semble en effet de plus en plus improbable et en plus du Barça, un autre gros club européen se serait joint à la course. A la recherche d’une doublure pour Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata, la Juventus aurait coché le nom de Depay.

Avec la blessure de Dembélé, l’OL ne veut pas vendre Depay