Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo et Pochettino passent à l’action !

Successeur de Thomas Tuchel à la tête du PSG, Mauricio Pochettino devrait prochainement rencontrer Leonardo pour préparer le mercato hivernal. Mais au sein du club, la priorité pour cette nouvelle année est claire : prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé…

En froid avec sa direction et fragilisé par le début de saison mitigé du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n’honorera pas son contrat jusqu’à son terme. Le club de la capitale a officialisé cette semaine le départ de l’Allemand, qui sera remplacé par Mauricio Pochettino. Même si aucune annonce n’a encore été faite pour l’Argentin, le10sport.com vous a annoncé en exclusivité que l’ancien coach de Tottenham allait signer pour deux ans et demi en faveur du PSG, et tout devrait rapidement s’emballer à Paris…

D’après les informations de Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino a déjà signé son contrat avec le PSG il y a quelques jours. Le journaliste italien explique sur Twitter que l’Argentin va désormais se mettre au travail après avoir passé les fêtes en famille à Londres et devrait très prochainement rencontrer Leonardo pour évoquer avec lui le mercato hivernal. Du renfort est donc attendu au PSG en ce mois de janvier, mais la priorité du club reste la même pour cette nouvelle année 2021 : parvenir à un accord pour les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022, avec qui les discussions ont déjà été entamées.





