Mercato - PSG : Leonardo pas à l'abri d'une surprise pour Kean

Publié le 1 janvier 2021 à 14h00 par A.C.

Prêté par Everton cet été, Moise Kean pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

C’est ce qu’on appelle un joli coup. A la recherche de renforts à la pointe de l’attaque, Leonardo a réussi à décrocher un prêt de Moise Kean. Et l’adaptation de l’Italien au Paris Saint-Germain a tout simplement été immédiate. En seize matchs toutes compétitions confondues, l’ancien prodige de la Juventus a marqué par moins de onze buts et semble s’entendre très bien avec Kylian Mbappé et Neymar. Les problèmes récurrents de Mauro Icardi l’ont d’ailleurs aidé à se faire une place au soleil au PSG... mais son avenir est des plus flous. Cet été, Leonardo n’a en effet réussi à décrocher aucune option d’achat pour Kean, qui devrait ainsi retrouver Everton.

Moise Kean, direction la Juventus ?